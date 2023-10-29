"Голос країни-13": хто став суперфіналістом шоу

Щойно стали відомі результати глядацького голосування, завдяки яким стало відомо, хто став суперфіналістом шоу "Голос країни-13".

Так, за перемогу на проєкті та змогу пройти до третього етапу боролися учасники з команд кожного тренера: Стася Чабан (Іван Клименко), Юрій Городецький (Надя Дорофєєва), Михайло Панчишин (Артем Пивоваров) та Христина Старикова (Юлія Саніна).

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: скриншот з відео

Лише двом вдалося підкорити глядачів своїми виступами у дуеті із зірковими наставниками. Так, суперфіналістами шоу, текстову трансляцію якого веде редакція сайту ТСН.ua, стали Юрій Городецький з команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

Зазначимо, далі на глядачів чекає останній етап фіналу "Голосу країни-13". Фіналісти виконають композиції, з якими боролися за участь у шоу на "сліпих прослуховуваннях". Згодом глядачі проголосують за свого фаворита та нарешті стане відомо, хто став переможцем 13 європейського сезону "Голосу країни".

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