"Голос країни-13": хто з фіналістів першим покинув шоу

На сцені "Голосу країни-13" виступили вісім фіналістів з піснями, які вони раніше не виконували на проєкті.

Так, за місце в наступному етапі шоу змагаються: Стася Чабан з команди Івана Клименка; Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова; Галина Печеніжзька, Христина Старикова та Ілля Пелих з команди Юлії Саніної; Роман Панченко, Михайло Городецький та Майрамік Авоям з команди Наді Дорофєєвої.

Учасники "Голосу країни-13" / Фото: скриншот з відео

Лише чотирьом з них вдалося пройти до наступного етапу проєкту, текстову трансляцію якого веде редакція сайту ТСН.ua. За перемогу в "Голосі країни-13" продовжують змагатися Анастасія Чабан, Юрій Городецький, Христина Старикова та Михайло Панчишин.

Тепер учасники мають заспівати у дуеті з зірковим наставником. Далі глядачі обиратимуть суперфіналістів шоу. Лише двоє учасників зможуть потрапити до третього етапу, де вони виконують пісні, з якими виступали на "сліпих прослуховуваннях".

Далі вже глядачі обиратимуть, хто ж стане переможцем 13 європейського сезону "Голосу країни", знімання якого відбувається в Польщі.

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