"Голос країни-13": кто из финалистов первым покинул шоу

На сцене "Голосу країни-13" выступили восемь финалистов с песнями, которые они раньше не исполняли на проекте.

За место в следующем этапе шоу соревнуются: Стася Чабан из команды Ивана Клименко; Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова; Галина Печенежская, Кристина Старикова и Илья Пелих из команды Юлии Саниной; Роман Панченко, Михаил Городецкий и Майрамик Авоям из команды Нади Дорофеевой.

Участники "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

Лишь четырем из них удалось пройти в следующий этап проекта, текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua. За победу в "Голосі країни-13" продолжают соревноваться Анастасия Чабан, Юрий Городецкий, Кристина Старикова и Михаил Панчишин.

Теперь участники должны спеть в дуэте со звездным наставником. Далее зрители будут выбирать суперфиналистов шоу. Только два участника смогут попасть в третий этап, где они исполняют песни, с которыми выступали на "слепых прослушиваниях".

Дальше уже зрители будут выбирать, кто же станет победителем 13 европейского сезона "Голосу країни", съемка которого проходит в Польше.

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