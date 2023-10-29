18-й день ада: как ВСУ отбивают "мясные штурмы" врага возле Авдеевки

Третью неделю российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку и уничтожить наши войска. В городе уже не осталось ни одного уцелевшего дома! Но наши воины держат оборону. И это очевидно является ключевым элементом нашей большей стратегии. Ибо пока мы здесь противимся врагу, есть по меньшей мере три направления, где есть потенциал наступления. Это и Бахмут, Запорожье, и то, о чем громко не говорим: левый берег Днепра.

Ну а за счет чего нашим удается сдерживать нашествие тысяч российских нападающих, говорится в ТСН.

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Российские войска не прекращают штурмовать Авдеевку. Все окрестные поля усеяны телами окупантов. В лесопосадках – пробки от уничтоженной бронетехники. Счет подбитых танков и бронемашин уже перевалил за полторы сотни. Таких потерь враг не нес даже под Угледаром. Еще несколько месяцев назад корреспондент ТСН, а сейчас боец ВСУ Антон Коцуконь говорит, что за эти дни у врага минус одна полноценная бригада.

"В общей сложности за это время нашествия Силами обороны на Авдеевском направлении удалось уничтожить около 5 тысяч оккупантов", — отметил спикер 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь.

Журналист ТСН Антон Коцуконь, присоединившийся к рядам ВСУ

Но они все равно лезут, тысячами, говорят наши бойцы, и атакуют всем, что имеет РФ: бронетехникой, артиллерией, авиацией, а еще – тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", мощнее которых только ядерный взрыв.

Замысел врага прост и предсказуем, Авдеевка в "клещах", поэтому основной удар враг наносит с севера и юга, пытаясь запереть кольцо, но здесь оборону держат боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины. Враг продвинулся на несколько сотен метров, но потерял тысячи своих штурмовиков и остановился!

Авдеевка на карте

Следующий его план – террикон у Авдиевского коксохима. Если его захватить – россияне смогут держать под огневым контролем чуть ли не единственную дорогу в город. Враг несколько раз заходил на террикон, но и там закрепиться на голой горе из шлака наши бойцы ему не разрешили.

Террикон

Третий план отработан в Мариуполе и особенно в Бахмуте: враг начинает полностью уничтожать Авдеевку, на город летят сверхмощные авиабомбы. Именно летят – здесь применяют крылатый вариант бомб, которые могут планировать до 50 километров.

Как нашим военным удается сдерживать такое нашествие? Командир на псевдо "Метиз" говорит о героизме своих подчиненных – молодых парней.

"Ребята 21-22-25 лет, они ничего не боятся, работают умело", – говорит командир.

Командир на псевдо "Метиз"

Авдеевка держится, потому что на этом участке фронта украинским войскам удалось создать надежную систему аэроразведки. Каждый шаг противника отслеживается в режиме настоящего времени. Так считает военный эксперт Антон Михненко.

Над полем боя постоянно висят десятки дронов. Мы уже привыкли к таким видео, но заметьте – все эти враждебные цели обнаружили, уничтожили и сняли с помощью квадрокоптеров. Беспилотников должно быть больше, они должны быть современнее и едва ли не самое главное, их нужно использовать как единую систему, считает эксперт.

"Мы должны строить боевые системы и воевать боевыми системами, где есть средства боевого поражения, средства обнаружения и еще одно, главное, средства радиоэлектронной борьбы. Этот составной элемент не заметен, но все об этом тихонько говорят — дроны не взлетают, противник что-то давит", – говорит военный эксперт Антон Михненко.

Противник давит своими мощными системами радиоэлектронной борьбы. Пока это едва ли не самая большая проблема, которую еще предстоит решить. Но в общем, украинское войско имеет успехи, потому что в технологическом плане мы все же приближаемся к западным технологиям, и хоть минимальное, но лидерство в современном оружии.

Именно новейшие технологии позволили Украине остановить врага по суше, а также без собственного флота оттеснить российские корабли на море. На этой неделе президент Зеленский сделал историческое заявление.

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"Российский военный флот больше не способен оперировать в Западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма и это историческое достижение. Для российских террористов нет ни одного вполне надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях черноморского побережья. По состоянию на сегодняшний день мы еще не достигли полного огневого контроля над Крымом и близлежащими водами, но это будет, это вопрос времени", – сказал Владимир Зеленский.

И, очевидно, вопросы новейших технологий. Оказалось, что эти маленькие беспилотные надводные и сейчас к тому же подводные аппараты способны разогнать весь российский флот по портам Новороссийска, Феодосии и даже Абхазии.

Россия может позволить себе использовать тактику ведения боевых действий еще даже Первой мировой войны – так называемые "мясные штурмы". Украина же должна овладевать современным вооружением и новейшими технологиями, только в этом ключ к победе.

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ВСУ отбивает "мясные штурмы". Генштаб планирует ответить