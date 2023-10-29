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Тренер "Голосу країни-13" Иван Клименко неожиданно спел в дуэте со Стасей Чабан

Тренер "Голосу країни-13" Иван Клименко неожиданно спел в дуэте со Стасей Чабан

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
293
Время на прочтение
2 мин
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Тренер "Голосу країни-13" Иван Клименко неожиданно спел в дуэте со Стасей Чабан

Иван Клименко и Стася Чабан / Фото: скриншот с видео

Продюсер с участницей шоу покорили необычным дуэтом.

Только что состоялся второй этап "Голосу країни-13", где участники спели в дуэте с наставниками. Восхитили своим выступлением тренер Иван Клименко с подопечной Стасей Чабан.

В финале шоу, текстовую трансляцию которого ведет редакция сайта ТСН.ua, они спели хит KOLA — "Під крилом". Сначала Клименко и Чабан играли на музыкальных инструментах. Первой свою партию исполнила Стася.

Далее неожиданно зачитал рэп тренер. Зрители были просто ошеломлены, ведь это впервые, когда Иван Клименко спел на сцене "Голосу країни-13". Тренеру с подопечной громко аплодировали и кричали "Молодцы!". Сам наставник после эффектного номера со Стасей Чабан призвал голосовать именно за его подопечную.

Иван Клименко и Стася Чабан / © скриншот с видео
Иван Клименко и Стася Чабан / Фото: скриншот с видео

"Друзья, для меня это был такой дебют. Я так много лет не держал микрофон. Я хочу сказать, что это невероятная самобытная музыка. Я всегда говорил, что есть музыкант, а есть артист. Музыкант – это очень хорошо играет на инструментах или поет. Артист – это тот человек, который исцеляет душу своей музыкой", — поделился Иван Клименко.

Отметим, сейчас проходит зрительское голосование, после которого станет известно, кто из участников попал в суперфинал. Только два вокалиста смогут побороться за победу в третьем этапе, где они исполнят песни, с которыми выступали на "слепых прослушиваниях".

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Дата публикации
Просмотры
293
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