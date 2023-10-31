Голос країни 2023

Вже цієї осені на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра тринадцятого сезону головного вокального шоу "Голос країни". Обирати найкращих вокалістів цьогоріч буде четвірка топових тренерів, до складу якої увійшли Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Юлія Саніна та Іван Клименко. У новому європейському сезоні на глядачів чекають чимало новинок. Знімання "Голосу країни-13" відбуваються у Варшаві, а унікальну сцену створили у поєднанні кольорів прапорів України та Польщі. У новому сезоні візьмуть участь 60 учасників, які дивуватимуть тренерів українськими, польськими, італійськими та іншими хітами. Глядачі "Голосу країни" познайомляться з різнобарв'ям європейської музичної культури.