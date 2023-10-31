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Голос країни 2023
Уже этой осенью на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера тринадцатого сезона главного вокального шоу "Голос країни". Выбирать лучших вокалистов в этом году будет четверка топовых тренеров, в состав которой вошли Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, Юлия Санина и Иван Клименко. В новом европейском сезоне зрителей ждут немало новинок. Съемки "Голосу країни-13" проходят в Варшаве, а уникальную сцену создали в сочетании цветов флагов Украины и Польши. В новом сезоне примут участие 60 участников, которые удивят тренеров украинскими, польскими, итальянскими и другими хитами. Зрители "Голосу країни" познакомятся с разноцветием европейской музыкальной культуры.
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"Голос країни-13": самые яркие выступления победителя Михаила Панчишина на проекте
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"Голос країни-13": кто победил в проекте
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"Голос країни-13": кто стал суперфиналистом шоу
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