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"Голос країни-13": кто победил в проекте

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
890
Время на прочтение
1 мин
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"Голос країни-13": кто победил в проекте

Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: tsn.ua

Стало известно, за кого из участников зрители отдали больше всего голосов.

Только что на телеканале "1+1 Украина" стало известно, кто стал победителем 13 европейского сезона "Голосу країни".

В суперфинал проекта по результатам зрительского голосования попали только два участника – Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

В третьем этапе финала "Голосу країни-13" вокалисты выступили с теми композициями, которыми они покоряли тренеров на "слепых прослушиваний". Михаил Панчишин спел композицию "Невідомий герой", а Юрий Городецкий — "Києве мій".

Михаил Панчишин / © скриншот с видео
Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео
Юрий Городецкий / © скриншот с видео
Юрий Городецкий / Фото: скриншот с видео

Итак, по результату зрительского голосования победителем 13 сезона вокального шоу "Голос країни" стал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Михаил Панчишин / © скриншот с видео
Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Отметим, в этом году финал "Голосу країни" имеет благотворительную цель. Все средства, собранные в рамках SMS-голосования в прямом эфире шоу, будут потрачены на благотворительность. В частности, средства пойдут на закупку лазера от ожоговых рубцов для Национального реабилитационного центра "Незламні". Там лечатся дети, которые из-за полномасштабной войны в Украине получили серьезные ожоги.

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Дата публикации
Просмотры
890
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