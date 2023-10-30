"Голос країни-13": кто победил в проекте

Стало известно, за кого из участников зрители отдали больше всего голосов.

Только что на телеканале "1+1 Украина" стало известно, кто стал победителем 13 европейского сезона "Голосу країни".

В суперфинал проекта по результатам зрительского голосования попали только два участника – Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

В третьем этапе финала "Голосу країни-13" вокалисты выступили с теми композициями, которыми они покоряли тренеров на "слепых прослушиваний". Михаил Панчишин спел композицию "Невідомий герой", а Юрий Городецкий — "Києве мій".

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Юрий Городецкий / Фото: скриншот с видео

Итак, по результату зрительского голосования победителем 13 сезона вокального шоу "Голос країни" стал Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Отметим, в этом году финал "Голосу країни" имеет благотворительную цель. Все средства, собранные в рамках SMS-голосования в прямом эфире шоу, будут потрачены на благотворительность. В частности, средства пойдут на закупку лазера от ожоговых рубцов для Национального реабилитационного центра "Незламні". Там лечатся дети, которые из-за полномасштабной войны в Украине получили серьезные ожоги.

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