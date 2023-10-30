Зеленский назвал два очень важных для Украины месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к важным шагам, запланированным на первые недели ноября.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 29 октября.

“Этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом, кстати. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной”, – заверил президент.

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Зеленский также отметил хороший результат встречи на Мальте советников по Формуле мира.

“Согласовано заявление сопредседателей саммита – базовое и соединяющее. Это правильный сигнал. Что бы ни происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по Украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей. К участию присоединились 66 стран мира.

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