Зеленський назвав два дуже важливих для України місяці

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні у неділю, 29 жовтня.

“Цей листопад і грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом, до речі. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною”, - запевнив президент.

Зеленський також відзначив хороший підсумок зустрічі на Мальті радників щодо Формули миру.

“Погоджено заяву співголів саміту – базову й таку, що єднає. Це правильний сигнал. Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України та всіх країн і народів, які можуть зазнати агресії”, - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо Української формули миру на рівні радників і спеціальних представників. До участі долучилися 66 країн світу.

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