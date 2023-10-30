"Голос країни-13": хто переміг у проєкті

Стало відомо, за кого з учасників глядачі віддали найбільше голосів.

Щойно на телеканалі "1+1 Україна" стало відомо, хто став переможцем 13 європейського сезону "Голосу країни".

Так, до суперфіналу проєкту за результатом глядацького голосування потрапили лише два учасники – Юрій Городецький із команди Наді Дорофєєвої та Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова.

У третьому етапі фіналу "Голосу країни-13" вокалісти виступили з тими композиціями, якими вони підкорювали тренерів на "сліпих прослуховувань". Михайло Панчишин заспівав композицію "Невідомий герой", а Юрій Городецький - "Києва мій".

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

Юрій Городецький / Фото: скриншот з відео

Отже, за результатом глядацького голосування переможцем 13 сезону вокального шоу "Голос країни" став Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

Михайло Панчишин / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, цьогоріч фінал "Голосу країни" має благодійну мету. Всі кошти, які будуть зібрані в межах SMS-голосування в прямому ефірі шоу, будуть витрачені на благодійність. Зокрема, кошти підуть на закупівлю лазера від опікових рубців для Національного реабілітаційного центру "Незламні". Там лікуються діти, які через повномасштабну війну в Україні отримали серйозні опіки.

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