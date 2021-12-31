Чому трейдери частіше посміхаються?

Ви також помітили, що слова "трейдинг", "інвестиції", "платформи для онлайн-торгівлі" все частіше з’являються у інформаційному просторі України? А хто такі трейдери – молоді, гуморні, з активною життєвою позицією? Один з таких зустрівся з акторами ВІА "Кіп’яток", щоб розповісти про трейдинг як один з інструментів додаткового заробітку. І ось що вони з’ясували.

У кожної людини буває вільний час. До прикладу, в залі очікування на вокзалі або у черзі в касу банка. А ще ми знаходимо можливості побайдикувати, щоб дати організму відпочити. Однак, не всі ми ефективно використовуємо ці хвилини. Більшість з нас занурюються у соціальні мережі, що не завжди добре впливає на наш емоційний стан. Насправді ж, вільний час – це шанс розвантажити свій мозок від буденних думок, підняти собі настрій та здобути щось нове, корисне або вигідне для себе. Іншими словами, це можливість для позитиву. І це є відповіддю на питання, що стоїть у заголовку цього допису.

Як гумор, так і трейдинг є імпульсами до позитивних емоцій людини. Але, у трейдингу позитив викликається не жартами, а можливістю додаткового заробітку – здобуття доходу на онлайн-торгівлі різними активами, зокрема валютними парами. Власне, це і є позитив, коли вільні хвилини конвертуються у кошти, які можна витратити на власні забаганки або ж інвестувати у своє майбутнє.

Дивіться пізнавальну та веселу зустріч ВІА "Кіп’яток" з блогером-трейдером BOHDASSS у цьому відео на YouTube-каналі VIP Тернопіль.