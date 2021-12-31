Санта Дімопулос поділилася рідкісними кадрами з чоловіком та двома дітьми

Знаменитість знялася у сімейній новорічній фотосесії.

Екс"ВІА Гра", переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос знялася зі своєю родиною у новорічній фотосесії.

Так, знаменитість поділилася атмосферними кадрами, на яких постає разом з чоловіком, їхньою спільною донечкою та з сином Санти від шлюбу з Андрієм Джеджулою. Знімання відбувалися вдома у родини. І багато світлин зроблено на тлі гарно прикрашених ялинок.

instagram.com/santadimopulos

Під світлинами Дімопулос залишила тепле привітання: "З Новим роком, друзі! Бажаю всім, попри будь-які бурі та негаразди, мати свій оплот, свою тиху (або галасливу) гавань, де вас люблять і на вас чекають. Не бійтеся бути собою та мріяти! Дякуйте, кохайте, помічайте деталі, живіть із відкритим серцем та сійте добро", - написала Санта.

instagram.com/santadimopulos

instagram.com/santadimopulos

Як раніше розповідала артистка, цьогоріч її старший син Дені від шлюбу з шоуменом Аднрієм Джеджулою зустрічатиме Новий рік з нею, оскільки минулий провів з батьком. Також Дімопулос ділилася, що разом з родиною на Новий рік вирушить на місяць до Дубай, оскільки вони скучили за сонцем.

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