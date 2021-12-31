Санта Димопулос поделилась редкими кадрами с мужем и двумя детьми

Знаменитость снялась в семейной новогодней фотосессии.

Экс-"ВИА Гра", победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос снялась со своей семьей в новогодней фотосессии.

Так, знаменитость поделилась атмосферными кадрами, на которых предстает вместе с мужем, их общей дочерью и сыном Санты от брака с Андреем Джеджулой. Съемки проходили дома у семьи. И много фотографий сделано на фоне красиво украшенных елок.

instagram.com/santadimopulos

Под фотографиями Димопулос оставила теплое поздравление: "С Новым годом, друзья! Желаю всем, несмотря на любые бури и невзгоды, иметь свой оплот, свою тихую (или шумную) гавань, где вас любят и вас ждут. Не бойтесь быть собой и мечтайте! Благодарите, любите, замечайте детали, живите с открытым сердцем и сейте добро", — написала Санта.

instagram.com/santadimopulos

instagram.com/santadimopulos

Как ранее рассказывала артистка, в текущем году ее старший сын Дэни от брака с шоуменом Аднрием Джеджулой будет встречать Новый год с ней, поскольку прошлый провел с отцом. Также Димопулос делилась, что вместе с семьей на Новый год отправится на месяц в Дубай, поскольку они соскучились по солнцу.

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