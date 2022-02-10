Лише сильна економіка втримає студентів в Україні, — Ігор Палиця

Щоб студенти залишалися в Україні, хтось у державі має піти назустріч українцям.

Для того, щоб українські студенти після закінчення навчання залишалися працювати в Україні, держава повинна сприяти створенню робочих місць із гідною оплатою праці. Тоді зростатиме ВВП країни, буде збільшуватися кількість підприємств, і відповідно — зростатиме попит на молодих фахівців.

Таку думку висловив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ», народний депутат Ігор Палиця на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Щоб студенти залишалися в Україні, потрібно, аби хтось у державі захотів усе ж таки піти назустріч українцям. Повинні створюватися робочі місця з гідною оплатою праці. А для цього має бути стабільність, сприятлива внутрішня економічна ситуація, зростання ВВП, вигідне конкурентне становище українських продуктів на вітчизняному та зовнішньому ринках.

Усе це можливо за однієї простої умови: знижені податки, адекватні ринковим цінам енергоносії, відсутність корупції, тиску на підприємців, можливість розвитку, пріоритет своєму — українському. Тоді зростатиме попит, ВВП, буде збільшуватися кількість підприємств, а відповідно — зростатиме й попит на молодих фахівців. І вони не поїдуть за кордон, а працюватимуть на сильну економіку нашої держави!" — зазначив Ігор Палиця.

Нагадаємо: днями депутатська група «Партія «За майбутнє» зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт про зниження ПДВ на продукти харчування до 0% та комунальні послуги до 7% до кінця 2022 року. За словами Ігоря Палиці, це підтримає українських виробників, зупинить зростання цін та збереже конкурентоспроможність вітчизняної продукції в умовах запровадження з 1 липня нульової ставки ПДВ в країнах Євросоюзу.