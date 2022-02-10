Только сильная экономика удержит студентов в Украине, — Игорь Палица

Чтобы студенты оставались в Украине, кто-нибудь в государстве должен пойти навстречу украинцам.

Для того чтобы украинские студенты после окончания обучения оставались работать в Украине, государство должно способствовать созданию рабочих мест с достойной оплатой труда. Тогда будет расти ВВП страны, будет увеличиваться количество предприятий и, соответственно, будет расти спрос на молодых специалистов.

Такое мнение высказал лидер партии «ЗА БУДУЩЕЕ», народный депутат Игорь Палица на своей странице в фейсбуке.

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"Чтобы студенты оставались в Украине, нужно, чтобы кто-то в государстве захотел все же пойти навстречу украинцам. Должны создаваться рабочие места с достойной оплатой труда. А для этого должна быть стабильность, благоприятная внутренняя экономическая ситуация, рост ВВП, выгодное конкурентное положение украинских продуктов на отечественном и внешнем рынках.

Все это возможно при одном простом условии: сниженные налоги, адекватные рыночным ценам энергоносители, отсутствие коррупции, давления на предпринимателей, возможность развития, приоритет своему – украинскому. Тогда будет расти спрос, ВВП будет увеличиваться количество предприятий, а соответственно — будет расти и спрос на молодых специалистов. И они не поедут за границу, а будут работать на сильную экономику нашего государства!" — отметил Игорь Палица.

Напомним, что на днях депутатская группа «Партия «За будущее» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о снижении НДС на продукты питания до 0% и коммунальные услуги до 7% до конца 2022 года. По словам Игоря Палицы, это поддержит украинских производителей, остановит рост цен и сохранит конкурентоспособность отечественной продукции в условиях введения с 1 июля нулевой ставки НДС в странах Евросоюза.