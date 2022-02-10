В Запорожье водитель на "зебре" сбил двоих подростков

В Запорожье водитель на "зебре" сбил двоих подростков

Пострадавших доставили в больницу с травмами.

В Запорожье на Хортице водитель легковушки сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух девушек-подростков.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Вчера, 9 февраля, в Запорожье на острове Хортица произошло ДТП с двумя пострадавшими пешеходами. На нерегулируемом, обозначенном дорожной разметкой и дорожными знаками пешеходном переходе водитель автомобиля "ИЖ2717-90" сбил двух 15-летних девушек, которые как раз преходили дорогу. Обе пострадавших госпитализированы с политравмами.

Мужчина, управлявший транспортным средством, задержан.

Сотрудники полиции доставили водителя на обследование в Запорожский областной наркологический диспансер. По выводам медицинских работников, признаков опьянения не обнаружено. Однако установлен факт употребления марихуаны.

"В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту ДТП следователем полиции начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовный кодекс Украины", — сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Полиция сейчас разыскивает свидетелей ДТП.

Напомним, что в Харькове из СИЗО выпущен водитель, который, находясь под наркотиками, сбил двоих детей на "зебре".

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