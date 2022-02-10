В Одессе водитель протаранил маршрутку: есть пострадавшие

В Одессе водитель протаранил маршрутку: есть пострадавшие

Водитель превысил скорость движения.

В Суворовском районе Одессы автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии травмировались люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

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По данным следствия, водитель Toyota ехал по улице Академика Заболотного. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, из-за чего въехал в автобус. После ДТП госпитализировали двух пассажиров легковой машины.

Полицейские отметили, что у водителя Toyota были видны признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняет следователь.

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