В Одессе водитель протаранил маршрутку: есть пострадавшие

Водитель превысил скорость движения.
В Суворовском районе Одессы автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии травмировались люди.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По данным следствия, водитель Toyota ехал по улице Академика Заболотного. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, из-за чего въехал в автобус. После ДТП госпитализировали двух пассажиров легковой машины.
Полицейские отметили, что у водителя Toyota были видны признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в больницу. Все обстоятельства аварии выясняет следователь.
Напомним, в Днепре произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и автомобиль службы такси.
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