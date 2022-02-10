В Одесі водій протаранив маршрутку: є постраждалі

В Одесі водій протаранив маршрутку: є постраждалі

Водій перевищив швидкість руху.

У Суворовському районі Одеси автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії травмувалися люди.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

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За даними слідства, водій Toyota їхав вулицею Академіка Заболотного. Чоловік не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, через що в'їхав в автобус. Після ДТП госпіталізували двох пасажирів легкової автівки.

Поліцейські зазначили, що у водія Toyota були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доправили до лікарні. Наразі усі обставини аварії з'ясовує слідчий.

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