В Одесі водій протаранив маршрутку: є постраждалі 

Водій перевищив швидкість руху.
У Суворовському районі Одеси автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії травмувалися люди.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.
За даними слідства, водій Toyota їхав вулицею Академіка Заболотного. Чоловік не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, через що в'їхав в автобус. Після ДТП госпіталізували двох пасажирів легкової автівки.
Поліцейські зазначили, що у водія Toyota були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доправили до лікарні. Наразі усі обставини аварії з'ясовує слідчий.
Нагадаємо, у Дніпрі сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та автомобіль служби таксі.
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