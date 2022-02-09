Легковик відкинуло на припарковану машину: у Рівному сталася потрійна ДТП

Легковик відкинуло на припарковану машину: у Рівному сталася потрійна ДТП

Всіх постраждалих доправили до лікарні.

У Рівному не розминулися два легковики та позашляховик. За попередньою інформацією, винуватець ДТП - водій одного з легковиків.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 лютого.

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Водій виїжджав на дорогу і не надав переваги у русі позашляховику та протаранив його. Легковик відкинуло на іншу припарковану машину, в якій сидів кермувальник. Він відбувся лише переляком.

А ось винуватця і його пасажирку з різними травмами одразу ушпиталили. У кермувальника позашляховика діагностували перелом ноги.

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Нагадаємо, у Рівному водій позашляховика на пішохідному переході збив 47-річну жінку. Від тяжких травм потерпіла померла на місці. Свідки твердять, жінка йшла на зелений. Що їхав на дозволений сигнал світлофора - свідчить і затриманий водій.