Милан" за 20 минут усмирил "орлов" и вышел в полуфинал Кубка Италии

Милан" за 20 минут усмирил "орлов" и вышел в полуфинал Кубка Италии

Там их ожидает дерби.

"Милан" в рамках 1/4 финала Кубка Италии разбил в родных стенах римский "Лацио" со счетом 4:0 .

Отметим, что все в этой дуэли стало ясно после первого тайма. Футболисты "россонери" за 20 минут обеспечили себе комфортное преимущество, отгрузив в ворота "орлов" три гола. Забитыми мячами за хозяев отличились Рафаэль Леау ( 24 минута ) и Оливье Жиру (дубль — 41 , 45+1 ).

35-летний форвард (Жира, прим.), похоже, переживает вторую молодость. Опытный француз уже второй матч подряд оформляет дубль. Перед двумя мячами в ворота "Лацио" ему удалось аналогичное количество раз огорчить голкипера "Интера" в недавнем дерби в рамках внутреннего первенства. В общем, в этом сезоне на счету Жира 22 игры во всех турнирах и десять забитых голов.

Точку в дуэли с "Лацио" поставил Франк Кессье. Полузащитник точным ударом на 79 минуте вбил последний гвоздь в надежды римлян пробиться в следующую стадию турнира.

Таким образом, победив столичный коллектив, подопечные Стефано Пиоли сыграют в полуфинале. где их оппонентом будет принципиальный соперник в лице "Интера". "Нерадзурри" вышли в 1/2 финала благодаря убедительной победе над другой командой из Вечного города — "Ромой" (2:0).