Рівень довіри до чинного президента становить 52% — КМІС

Рівень довіри до чинного президента Володимира Зеленського становить 52%. Ще 9% респондентів відповіли, що не можуть визначитися.

Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за результатами опитування, проведеного серед населення.

До початку повномасштабного вторгнення, за даними КМІС, рівень довіри становив 37%. Відтоді цей показник зріс майже вдвічі.

Згідно з даними опитування КМІС, чинний президент найімовірніше переможе на наступних президентських виборах, якщо прийме рішення брати в них участь.

Опитування проводилося з 2 по 17 грудня 2024 року, було опитано 2000 респондентів. У дослідженні брали участь дорослі (віком від 18 років і старше) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, що контролюється Урядом України.

До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролюються владою України. Водночас опитували тимчасово переселених осіб. Опитування також не охоплювало громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.