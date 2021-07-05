Англія - Данія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Євро-2020

Англія - Данія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Євро-2020

Поєдинок визначить другого фіналіста континентальної першості з футболу.

У середу, 7 липня , відбудеться другий півфінал Євро-2020. За путівку у вирішальний матч турніру позмагаються збірні Англії та Данії.

Команди зіграють на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Англія - Данія

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.

Прогнози букмекерів на матч Англія - Данія

Абсолютним фаворитом поєдинку є англійська збірна. На перемогу команди Гарета Саутгейта в основний час пропонують поставити з коефіцієнтом 1.73. Нічия - 3.65. Перемога данців в основний час оцінюється коефіцієнтом 5.60.

На вихід "Трьох левів" у фінал Чемпіонату Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1.38. На те, що путівка до вирішального матчу турніру дістанеться збірній Данії, коефіцієнт становить 3.25.

В 1/8 фіналу Англія обіграла Німеччину (2:0), а в чвертьфіналі розгромила Україну (4:0). Данія в першому раунді плейоф розбила Уельс (4:0), а в 1/4 фіналу здолала Чехію (2:1).

Сильніший у матчі Англія - Данія в фіналі зіграє з переможцем першого півфіналу Італія - Іспанія , який запланований 6 липня (22:00) на "Вемблі" в Лондоні.

, який запланований 6 липня (22:00) на "Вемблі" в Лондоні. Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, також на "Вемблі". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

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