Англия - Дания: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Евро-2020

Англия - Дания: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Евро-2020

Поединок определит второго финалиста континентального первенства по футболу.

В среду, 7 июля, состоится второй полуфинал Евро-2020. За путевку в решающий матч турнира поборются сборные Англии и Дании.

Команды сыграют на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Англия - Дания

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.

Прогнозы букмекеров на матч Англия - Дания

Абсолютным фаворитом поединка является английская сборная. На победу команды Гарета Саутгейта в основное время предлагают поставить с коэффициентом 1.73. Ничья - 3.65. Победа датчан в основное время оценивается коэффициентом 5.60.

На выход "Трех львов" в финал Чемпионата Европы принимаются ставки с коэффициентом 1.38. На то, что путевка в решающий матч турнира достанется сборной Дании, коэффициент составляет 3.25.

В 1/8 финала Англия обыграла Германию (2:0), а в четвертьфинале разгромила Украину (4:0). Дания в первом раунде плей-офф разбила Уэльс (4:0), а в 1/4 финала одолела Чехию (2:1).

Сильнейший в матче Англия - Дания в финале сыграет с победителем первого полуфинала Италия - Испания, который запланирован 6 июля (22:00) на "Уэмбли" в Лондоне.

который запланирован 6 июля (22:00) на "Уэмбли" в Лондоне. Финальный матч Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, также на "Уэмбли". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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