Четыре основных фронта: генерал Маломуж назвал самые горячие направления в мае

Российская оккупационная армия, пользуясь ослаблением позиций ВСУ из-за нехватки сил и средств, ведет очередные наступательные действия, а также накапливает силы для новых ударов.

Об обстановке на фронте и перспективах развития ситуации рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу".

Новый уровень сложности в боях за Донбасс

Россия пытается использовать наши проблемы, связанные с дефицитом вооружений, боеприпасов, людей для нанесения решающих ударов, прорыва линии (линий) фронта и продвижения по стратегическим направлениям, объясняет Николай Маломуж.

По словам Маломужа, такая задача поставлена Кремлем еще в начале 2024 года. Предполагалось, что пик захватит период с апреля по июль. Именно в это время, по мнению россиян, украинские войска будут недоукомплектованы необходимыми силами и средствами. Лаг времени в три, три с половиной месяца считается решающим, отмечает генерал.

"Поэтому оккупанты сейчас пытаются продавить несколько направлений, чтобы добиться успеха хоть где-то — и развить его, пока есть такая возможность. Одно из таких стратегических направлений — Донецкая область. На разных участках. В том числе — район Бахмута и Часового Яра, который переживает его судьбу. Противник пытается захватить Часов Яр, чтобы иметь перспективы для развития наступательных операций на Константиновке, Краматорске, Славянске", – объясняет эксперт.

Еще одно горячее направление Донбасса – Авдеевское, отмечает генерал. Попытка прорваться в Покровск, оттеснить ВСУ от Угледара. В целом захватить Донецкую область.

"Пробить нашу оборону оккупанты пытаются по нескольким направлениям. Где увидят для себя наилучшие шансы — туда будут перемещать войска из других участков, надеясь развить наступление", — объясняет Николай Маломуж.

В то же время следует понимать, подчеркивает генерал, что, разъединив наши позиции в том или ином секторе в Донецкой области, россияне не могут сейчас развить системные, большие наступательные операции тактического уровня, не говоря уже о стратегическом.

"Мы приноровились к вражеской тактике, в том числе массированному использованию КАБов с дальнейшими "мясными штурмами". Потом достаточно эффективно противостоим противнику в том же Часовом Яре, проводим маневрирование, периодически выбиваем врага из недавно занятных им населенных пунктов. Параллельно укрепляем свои позиции, подтягиваем мощную бронебойную технику, противовоздушные средства, арту, системы РЭБ. Ведем контрбатарейную борьбу, уничтожаем отдельные резервные части противника или его огневые средства непосредственно на фронте. Именно на Донбассе мы уничтожаем львиную долю вражеской живой силы, техники, боеприпасов", – подчеркивает генерал.

Харьковские мечты Путина

Второе опасное стратегическое направление – район Купянска, Сватового – Кременной, Лимана, считает Николай Маломуж.

"Видно, что противник наращивает там свою группировку. Особой активности на фронте не наблюдается, но подготовка к этому идет. Не только подтягиванием сил и средств с других участков фронта, но и – с территории РФ. Из разных военных округов, конкретных соединений, включая Дальний Восток, Сибирь, Урал. Охвачена средняя полоса России. Частично военные снимаются из Московского и Ленинградского секторов. Создается мощнейший кулак, которым хотят пробить нашу оборону в районе Купянска – и развивать наступление на Харьков, который они терроризируют ракетами и бомбами", – рассказывает эксперт.

По словам Николая Маломужа, , на это направление россияне пытаются подтянуть новые ракетные и артиллерийские системы, относительно новые танки. Здесь создается потенциальная большая угроза подготовки к активным наступательным операциям с задействованием авиации, бронетанковых, ракетных (включая дальнобойные С-300 и С-400), артиллерийских мощностей. Противник надеется выйти на оперативный простор и проводить атаки из различных секторов.

"Вряд ли тут стоит ожидать лобовой атаки, – считает Николай Маломуж. – Россияне учатся на своих ошибках, когда потеряли много сил и средств, штурмуя подобным образом наши заранее укрепленные позиции. Так что стоит ожидать "прощупывания" из разных секторов, отвлекающих ударов, попыток дезориентировать нашу оборону. И пробить ее в одном месте, где почувствуют слабину. С использованием всего арсенала, включая различные подразделения пехоты, высадку десанта в тылы и так далее".

Размещение войск, их накопление – уже не секрет, отмечает эксперт. Это известно, благодаря данным разведки, в том числе с помощью современных технологий. А вот где именно противник намерен нанести решающий удар – не просканируешь.

Поэтому, как предупреждает Маломуж, следует рассматривать все варианты, готовиться ко всему, готовить контраргументы. И посредством мощных укреплений и минных полей. И в виде противодиверсионных групп. И в виде некоторых сюрпризов, о которых врагу знать не следует до последнего.

Бои за юг

Третье горячее стратегическое направление – Запорожское, продолжает генерал. Так, в районе Работино продолжаются ожесточенные бои. Мы периодически передаем "привет" Токмаку, тому же Бердянску, уничтожая логистику и базы противника.

Четвертое направление – Херсонское.

"Мы укрепляем свой плацдарм на левом берегу Днепра, – рассказывает Николай Маломуж. – Берем под контроль важные острова. Уничтожили огромное количество российских оккупантов, которые пытались отбить те же Крынки иже с ними. Там у нас хорошие перспективы для наступательной операции, когда будут соответствующие силы, средства и время".

А наша важнейшая цель на Запорожье и Херсонщине – перерезать логистический путь из Крыма, резюмирует бывший глава внешней разведки.

Напомним, американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине.

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