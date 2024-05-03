Курс валют на 3 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ снова снизил официальный курс доллара, а евро выросло в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 мая. Доллар потерял в цене 10 коп. Евро прибавил 1 коп., а польский злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,53 грн (-10 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,30 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,77 грн (+3 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,30-39,90 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,95-42,95 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72-9,92 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Напомним, банкир Тарас Лесной Курс дал прогноз по курсу валют после Пасхи. В частности, по его словам, доллар вряд ли опустится ниже 39 гривен.

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