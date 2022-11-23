Россия готовит атаку под "чужим флагом" – ISW

Аналитики ожидают провокации в Белгородской области.
Москва создает информационную основу для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области России.
Об этом 23 ноября пишет в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты отмечают, что провокацией Кремль пытается увеличить поддержку боевых действий в России, где она резко падает в последнее время.
Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские силы стремятся ворваться в Белгородскую область, продвигается, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы "минимизировать угрозу украинского нападения".
"Эти заявления давно циркулируют среди военкоров, критиковавших российское военное командование за оставление позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода российских войск из этого региона в сентябре. Сейчас они усилили свои призывы к РФ вернуть территории в Харьковской области, заявив, что такие превентивные мероприятия остановят украинцев от проведения штурмовых операций в Купянском и Волчанском направлениях", — отмечают аналитики.
Аналитики подтверждают, что заявления о неминуемом нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и призваны только запугать население, чтобы оно поддержало войну. У Украины нет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах.
Российские оппозиционные издания пишут, что с конца октября родственники мобилизованных мужчин начали протесты в 15-ти российских регионах, причем наиболее заметные протесты прошли в приграничных с Украиной регионах.
По информации ГУР, 75% россиян поддерживают войну России против Украины. Такие показатели являются результатом пропаганды Кремля.
Ранее Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к российскому военному командованию по поводу дезинформации о якобы "подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ". Он отметил, что лучшее место для обороны РФ – за рубежом Украины, ведь украинцы точно не намерены туда продвигаться.
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