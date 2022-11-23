Россия готовит атаку под "чужим флагом" – ISW

Москва создает информационную основу для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области России.

Об этом 23 ноября пишет в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что провокацией Кремль пытается увеличить поддержку боевых действий в России, где она резко падает в последнее время.

Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские силы стремятся ворваться в Белгородскую область, продвигается, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы "минимизировать угрозу украинского нападения".

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"Эти заявления давно циркулируют среди военкоров, критиковавших российское военное командование за оставление позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после вывода российских войск из этого региона в сентябре. Сейчас они усилили свои призывы к РФ вернуть территории в Харьковской области, заявив, что такие превентивные мероприятия остановят украинцев от проведения штурмовых операций в Купянском и Волчанском направлениях", — отмечают аналитики.

Аналитики подтверждают, что заявления о неминуемом нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и призваны только запугать население, чтобы оно поддержало войну. У Украины нет стратегического интереса во вторжении в Россию и не способна сделать это в таких масштабах.

Российские оппозиционные издания пишут, что с конца октября родственники мобилизованных мужчин начали протесты в 15-ти российских регионах, причем наиболее заметные протесты прошли в приграничных с Украиной регионах.

По информации ГУР, 75% россиян поддерживают войну России против Украины. Такие показатели являются результатом пропаганды Кремля.

Ранее Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к российскому военному командованию по поводу дезинформации о якобы "подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ". Он отметил, что лучшее место для обороны РФ – за рубежом Украины, ведь украинцы точно не намерены туда продвигаться.

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