Российская пропаганда активно распространяет фейки о "причинах" войны в Украине и якобы угрозе РФ от НАТО.

75% россиян поддерживают войну России против Украины. Такие показатели являются результатом пропаганды Кремля.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на интервью своего представителя Вадима Скибицкого изданию "KysvPost".

"Политика Кремля – это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75% населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет. Мы наблюдали такую ситуацию во времена Советского Союза, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового", – объяснил Скибицкий.

Пропаганда в РФ

Президент России Владимир Путин внес поправку в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства "за фейки или дискредитацию армии".

Российские оккупанты свозят на временно захваченные территории Украины своих пропагандистов — планируют транслировать свое телевидение из украденного имущества.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также отметил, что в России пропаганда распространяет фейки о готовящемся нападении ВСУ на Белгород и Курск, поскольку рядовые россияне поддерживают свою армию только в телевизоре, но умирать при Владимире Путине на фронте не желают.

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