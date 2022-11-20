Війну проти України підтримує 75% громадян Росії – ГУР

Російська пропаганда активно поширює фейки про "причини" війни в Україні та нібито загрозу РФ від НАТО.

75% росіян підтримують війну Росії проти України. Такі показники є результатом пропаганди Кремля.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, з посиланням на інтерв’ю свого представника Вадима Скібіцького виданню "KysvPost".

"Політика Кремля – це не політика всього населення РФ. Хоча, за деякими оцінками, 75% населення Росії підтримують війну проти України. Це результат кремлівської пропаганди протягом тривалого часу, понад 10 років. Ми спостерігали таку ситуацію за часів Радянського Союзу, така ж загроза. Хто ворог? Захід. Це теж саме. Нічого нового", – пояснив Скібіцький.

Пропаганда в РФ

Президент Росії Володимир Путін вніс поправку до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства "за фейки чи дискредитацію армії".

Російські окупанти звозять на тимчасово захоплені території України своїх пропагандистів — планують транслювати своє телебачення із вкраденого майна.

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов також зазначив, що в Росії пропаганда розповсюджує фейки про підготовку нападу ЗСУ на Бєлгород і Курськ, оскільки пересічні росіяни підтримують свою армію лише у телевізорі, але вмирати за Володимира Путіна на фронті не бажають.

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