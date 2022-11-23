Росія готує атаку під "чужим прапором" – ISW

Москва створює інформаційне підґрунтя для атаки "під чужим прапором" в Бєлгородській області Росії.

Про це 23 листопада пишуть у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що провокацією Кремль намагається збільшити підтримку бойових дій в Росії, де останнім часом вона різко падає.

Кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські сили прагнуть вдертися в Бєлгородську область, просувається, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб "мінімізувати загрозу українського нападу".

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"Ці заяви давно циркулюють серед воєнкорів, які критикували російське військове командування за залишення позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення російських військ з цього регіону у вересні. Зараз вони посилили свої заклики до РФ повернути території в Харківській області, заявивши, що такі превентивні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському і Вовчанському напрямках", - відзначають аналітики.

Аналітики підтверджують, що заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область абсурдні і покликані тільки лише залякати населення, щоб воно підтримало війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не здатна зробити це в таких масштабах.

Російські опозиційні видання пишуть, що з кінця жовтня родичі мобілізованих чоловіків почали протести в 15 російських регіонах, причому найбільш помітні протести пройшли в прикордонних з Україною регіонах.

Однак, за інформацією ГУР, 75% росіян підтримують війну Росії проти України. Такі показники є результатом пропаганди Кремля.

Раніше Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до російського військового командування щодо дезінформації про начебто "підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ". Він наголосив що найкраще місце для оборони РФ – за кордоном України, адже українці точно не мають наміру туди просуватися.

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