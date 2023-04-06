Россияне атаковали Херсонскую область управляемыми авиабомбами — ОВА

Сейчас известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки.

Вечером четверга, 6 апреля, российские оккупанты нанесли удары по территории Херсонской области управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, три удара вражеской авиации зафиксированы в Бериславе, два – в Новобериславе и один – в Казацком.

“Известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком”, — сообщил Прокудин.

Более подробная информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что оккупанты начали применять управляемые авиабомбы, которые они сбрасывают с самолетов на расстоянии до 40 километров от намеченной цели.

Напомним, 2 апреля российские захватчики 60 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 290 снарядов из авиации, "Градов" и артиллерии.

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