Росіяни атакували Херсонську область керованими авіабомбами — ОВА

Увечері четверга, 6 квітня, російські окупанти завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, три удари ворожої авіації зафіксовано у Бериславі, два – у Новобериславі та один – у Козацькому.

“Відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому”, - повідомив Прокудін.

Детальніша інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали застосовувати керовані авіабомби, які вони скидають з літаків на відстані до 40 кілометрів від наміченої цілі.

Нагадаємо, 2 квітня російські загарбники 60 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 290 снарядів з авіації, "Градів" та артилерії.

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