В Беларуси раздался мощный взрыв: что произошло

Утром 19 января в украинских Телеграм-каналах распространили информацию о мощном взрыве на территории Беларуси.

У российского истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) во время учений в Беларуси произошло возгорание одного из двух двигателей. Оно сопровождалось звуком взрыва.

На самом же деле это был звук помпажа двигателя после возгорания, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Около 11:00 по киевскому времени жители Минской области слышали в небе сильный взрыв. Многие писали, что от него задрожали окна в домах.

В это время над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К произошло возгорание двигателя. В результате самолет был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи".

"А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах", — сообщает мониторинговая группа.

Напомним, в Беларуси 19 января зафиксировано увеличение авиаактивности. В небо поднялись российские вертолеты и истребители. Объявлено о начале совместного лётно-тактического учения с Россией.

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