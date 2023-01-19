У Білорусі пролунав потужний вибух: що сталося

Зранку 19 січня в українських Телеграм-каналах поширили інформацію про потужний вибух на території Білорусі.

У російського винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF- 95194) під час навчань у Білорусі сталося загоряння одного з двох двигунів. Воно супроводжувалося звуком вибуху.

Насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Близько 11:00 за київським часом жителі Мінської області чули в небі сильний вибух. Багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках.

У цей час над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К сталося загоряння двигуна. У результаті літак був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачуліщі".

"А тепер найголовніше. Відбулося загоряння двигуна у саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 року при спробі зльоту з аеродрому в Мачулищах", - повідомляє моніторингова група.

Нагадаємо, у Білорусі 19 січня зафіксовано збільшення авіаактивності. У небо піднялися російські гелікоптери та винищувачі. Оголошено про початок спільного льотно-тактичного навчання з Росією.

Білоруси воюють у Бахмуті, Лукашенко йде шляхом Пригожина - Кабанчук

Читайте також: