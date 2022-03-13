В Киевской области продлили комендантский час

Комендантский час был введен в регионе 26 февраля.

В Киевской области с 13 по 14 марта комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

В это время запрещено выходить на улицы и посещать другие общественные места. Могут это делать только жители, имеющие специально выданные пропуска и удостоверения личности.

"Пока украинские вооруженные силы защищают нашу землю от захватчиков, мы должны выступать единым фронтом. Следуйте рекомендациям власти и будьте внимательны. В случае обнаружения подозрительных лиц или маячков сообщайте об этом сразу в правоохранительные органы”, — подчеркнул он.

К слову, комендантский час начал действовать с 26 февраля по всей территории Киевской области. Сначала он продолжался с 17:00 до 08:00.