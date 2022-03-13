У Київській області подовжили комендантську годину

Комендантську годину ввели в регіоні 26 лютого.

У Київській області від 13 до 14 березня комендантська година буде діяти від 20:00 до 7:00.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Протягом цього часу заборонено виходити на вулиці та відвідувати інші громадські місця. Можуть це робити лише мешканці, які мають спеціально видані перепустки та посвідчення особи.

“Поки українські збройні сили боронять нашу землю від загарбників, ми маємо виступати єдиним фронтом. Дотримуйтеся рекомендацій влади та будьте пильними. У разі виявлення підозрілих осіб або маячків, повідомляйте про це відразу до правоохоронних органів”, - наголосив він.

До слова, комендантська година почала діяти від 26 лютого по всій території Київської області. Спочатку вона тривала від 17:00 до 08:00.