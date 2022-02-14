Volkswagen вывел на испытание популярную модель для Европы

Автомобиль пока тестируют со старым кузовом, но вскоре мы увидим обновленное поколение Volkswagen.
Видимо, уже все слышали, что компания Volkswagen прекратила производство и продажу седанов Passat. Поэтому в Европе и США приобрести такой новый автомобиль нереально.
Но не стоит переживать, на этих рынках можно будет приобрести Passat нового поколения, но в кузове универсал. Инженеры уже тестируют рабочую модель. Об этом сообщает издание Motor1.
В компании решили не прятать дизайн авто под камуфляжем, все потому, что перед нами так называемый "мул". Это значит, что кузов остается от предыдущего поколения, а шасси и агрегаты уже от нового поколения. Но даже в таком случае можно заметить, что на боковой части появились черные вставки, это намекает на то, что автомобиль, скорее всего, станет длиннее.
Известно, что следующий Passat разделит платформу со Skoda Superb. То есть, в его основе будет лежать модернизированная архитектура MQB. Новый практичный автомобиль будет поставляться с бензиновыми и дизельными двигателями с технологией мягкого гибрида для снижения выбросов СО2.
Также, производитель планирует производить высокоэффективную версию с гибридной трансмиссией и подключаемым модулем. Но на старте продаж на нее рассчитывать не стоит, сначала автомобили будут продаваться с более традиционными агрегатами.
Напомним, что недавно в США сошел с конвейера последний экземпляр легендарной модели Volkswagen.