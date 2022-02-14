Volkswagen вывел на испытание популярную модель для Европы

Автомобиль пока тестируют со старым кузовом, но вскоре мы увидим обновленное поколение Volkswagen.

Видимо, уже все слышали, что компания Volkswagen прекратила производство и продажу седанов Passat. Поэтому в Европе и США приобрести такой новый автомобиль нереально.

Но не стоит переживать, на этих рынках можно будет приобрести Passat нового поколения, но в кузове универсал. Инженеры уже тестируют рабочую модель. Об этом сообщает издание Motor1.

В компании решили не прятать дизайн авто под камуфляжем, все потому, что перед нами так называемый "мул". Это значит, что кузов остается от предыдущего поколения, а шасси и агрегаты уже от нового поколения. Но даже в таком случае можно заметить, что на боковой части появились черные вставки, это намекает на то, что автомобиль, скорее всего, станет длиннее.

https://www.motor1.com/

Известно, что следующий Passat разделит платформу со Skoda Superb. То есть, в его основе будет лежать модернизированная архитектура MQB. Новый практичный автомобиль будет поставляться с бензиновыми и дизельными двигателями с технологией мягкого гибрида для снижения выбросов СО2.

Также, производитель планирует производить высокоэффективную версию с гибридной трансмиссией и подключаемым модулем. Но на старте продаж на нее рассчитывать не стоит, сначала автомобили будут продаваться с более традиционными агрегатами.

Напомним, что недавно в США сошел с конвейера последний экземпляр легендарной модели Volkswagen.