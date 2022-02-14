Volkswagen вивів на випробування популярну модель для Європи

Автомобіль поки тестують зі старим кузовом, але незабаром ми побачемо оновлене покоління Volkswagen .
Мабуть вже всі чули, що компанія Volkswagen припинила виробництво та продаж седанів Passat. Тож, в Європі та США придбати таке нове авто нереально.
Та не варто перейматися, на цих ринках можна буде придбати Passat нового покоління, але у кузові універсал. Інженери вже тестують робочу модель. Про це повідомляє видання Motor1.
В компанії вирішили не ховати дизайн авто під камуфляжом, все тому, що перед нами так званий “мул”. Це означає, що кузов залишається від попереднього покоління, а шасі та агрегати вже від нового покоління. Та навіть в такому випадку можна помітити, що на боковій частині з’явились чорні вставки, це натякає на те, що автомобіль скоріш за все стане довшим.
Відомо, що наступний Passat розділить платформу зі Skoda Superb. Тобто у його основі лежатиме модернізована архітектура MQB. Новий практичний автомобіль буде поставлятися з бензиновими та дизельними двигунами з технологією м'якого гібриду для зниження рівня викидів СО2.
Також, виробник планує виробляти високоефективну версію з гібридною трансмісією та модулем, що підключається. Та на старті продажів на неї розраховувати не варто, спочатку автомобілі продаватимуться з більш традиційними агрегатами.
Нагадаємо, що нещодавно у США зійшов з конвеєра останній екземпляр легендарної моделі Volkswagen.