Volkswagen вивів на випробування популярну модель для Європи

Автомобіль поки тестують зі старим кузовом, але незабаром ми побачемо оновлене покоління Volkswagen .

Мабуть вже всі чули, що компанія Volkswagen припинила виробництво та продаж седанів Passat. Тож, в Європі та США придбати таке нове авто нереально.

Та не варто перейматися, на цих ринках можна буде придбати Passat нового покоління, але у кузові універсал. Інженери вже тестують робочу модель. Про це повідомляє видання Motor1.

В компанії вирішили не ховати дизайн авто під камуфляжом, все тому, що перед нами так званий “мул”. Це означає, що кузов залишається від попереднього покоління, а шасі та агрегати вже від нового покоління. Та навіть в такому випадку можна помітити, що на боковій частині з’явились чорні вставки, це натякає на те, що автомобіль скоріш за все стане довшим.

https://www.motor1.com/

Відомо, що наступний Passat розділить платформу зі Skoda Superb. Тобто у його основі лежатиме модернізована архітектура MQB. Новий практичний автомобіль буде поставлятися з бензиновими та дизельними двигунами з технологією м'якого гібриду для зниження рівня викидів СО2.

Також, виробник планує виробляти високоефективну версію з гібридною трансмісією та модулем, що підключається. Та на старті продажів на неї розраховувати не варто, спочатку автомобілі продаватимуться з більш традиційними агрегатами.

Нагадаємо, що нещодавно у США зійшов з конвеєра останній екземпляр легендарної моделі Volkswagen.