Финал войны близится: четыре сценария для Украины

Финал войны близится. Профессор из Соединенных Штатов назвал четыре сценария будущего Украины. По его словам, соглашение о прекращении войны будет принято. Однако Украина никогда не лишится кровожадного соседа, а потому должна получить гарантии безопасности.

О чем идет речь – рассказала в эксклюзиве TSN.UA Людмила Труфин.

Завершающая фаза войны

Спустя почти три года после приказа президента России Владимира Путина своим войскам о вторжении в Украину, война переходит в свою заключительную фазу. Соглашение о прекращении войны кажется более вероятным, чем когда-либо прежде. Об этом в своей статье для издания The New York Times пишет Раджан Менон – почетный профессор международных отношений в школе Пауэлла Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Зальцмановского института по изучению войны и мира Колумбийского университета.

"Недавно президент Украины Владимир Зеленский признал, что армии сейчас не хватает сил, чтобы освободить всю захваченную Россией территорию, и выдвинул идею отложить эту цель в обмен на членство в НАТО. Украинцы устали от боев, но у России тоже есть проблемы: речь идет о потерях на фронте, экономические проблемы и то, что Путин до сих пор не контролирует все территории Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые вместе с Луганской являются частью его провозглашенных целей".

В публикации указано, что внимание всех привлекло неизбежное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Новоизбранный президент США пообещал быстро положить конец войне, и ему не хватит рычагов для этого.

Он может прекратить военную помощь Украине, если она не будет вести переговоры, и увеличить ее, если Путин откажется сесть за стол переговоров. Однако, несмотря на то, что звучали разные и частные, и публичные предложения по мирному соглашению, пока неясно, есть ли у Трампа действенный план.

Тем не менее, считает автор статьи, соглашение в конце концов будет заключено, поэтому пора планировать послевоенный этап. Какие бы ни были договоренности, Украина в дальнейшем будет иметь большого и могущественного соседа, который может снова напасть. Поэтому разговор перешел к гарантиям безопасности, если Путин нарушит условия политического урегулирования. Когда Зеленский встречался с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в декабре, он, очевидно, воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть важность таких заверений.

Четыре сценария безопасности

Далее Менон привел в материале четыре возможных сценария будущей безопасности Украины. Первый – относительно членства в НАТО.

«Да надежда Зеленского на членство Украины в НАТО, вероятно, останется невыполнимой. Чтобы принять нового члена в Альянс, необходимо единодушие участников блока. А на сегодняшний день наблюдаются разногласия: по крайней мере семь стран НАТО выступают против вступления Украины или хотят отложить его на неопределенный срок, включая США. Да, главные советники Трампа заявили, что членство не рассматривается.”

Гарантии безопасности

В качестве альтернативы коалиция желающих может взять на себя обязательство защитить Украину. Беда в том, что Киев захочет, чтобы среди гарантов были США. Украина рассматривает НАТО как гарантию защиты со стороны Штатов и не сочтет ни одной коалиции надежной, если она не будет укреплена американскими войсками и оружием. В то же время, Трамп вряд ли подпишет такую договоренность. Он стремится не только прекратить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и снизить обязательства США по безопасности в Европе в целом.

“Заявления Трампа и люди, которых он избрал на высшие должности в области внешней политики и национальной безопасности, свидетельствуют о том, что военная мощь США будет все больше направляться на Азиатско-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. Кроме того, по простым географическим причинам безопасность Украины всегда будет иметь большее значение для европейцев, чем для американцев.”

Поэтому, как говорится в материале, разумно предусмотреть уменьшение военной роли США в Европе. Это потребует от европейцев как минимум большего бремени по обороне, возможно, даже главной ответственности за защиту Украины.

Европейские войска в Украине

Каким может быть финал, если лидером станет Европа? Несколько европейских стран обсуждали возможность размещения войск в послевоенной Украине. На прошлой неделе Макрон, отмечавший, что Европа должна сделать больше для собственной защиты, встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить размещение европейских солдат в Украине после мирного урегулирования. Позже Туск заявил, что его страна "не планирует таких действий" даже после прекращения огня. Словом, разговоры о европейских гарантиях безопасности были, но решения нет.

Вооруженный нейтралитет

Другая возможная модель, которую можно назвать "вооруженным нейтралитетом", будет той, которую Украина меньше всего предпочитает. Это потребует от России взять на себя обязательство не нападать на Украину, а от Украины отказаться от членства в НАТО и от размещения иностранных войск и оружия на своей территории. Отмечается, что такой вооруженный нейтралитет сделал бы Украину более уязвимой по сравнению с другими решениями. В то же время, это также может быть наиболее достижимым результатом. Путин сказал, что нейтралитет необходим для "добрососедских отношений".

"Возможно, трудно представить добрососедские отношения при любых обстоятельствах, но значительные успехи России на поле боя, особенно за последние несколько месяцев, означают, что Путин сможет добиться жесткого соглашения"

Автор материала также указывает, что Украина не может полагаться на российское обещание ненападения и должна максимизировать свою безопасность, если результатом станет вооруженный нейтралитет.

"Она может и должна отклонить какие-либо ограничения по численности своей армии — на чем настаивала Россия во время неудачных переговоров 2022 года — или по обычным вооружениям, которые она может приобрести или создать. Европейские страны, которые уже обучают войска Украины и инвестируют в нее оборонную промышленность могут сделать больше на обоих фронтах. Украина продемонстрировала, что является грозным противником, и если ее опытную, проверенную в боях армию удастся сделать более сильной и оснащенной, России придется считаться с гораздо более мощным противником".

Автор подчеркнул, что конец войны может приближаться, но для продолжительного мира, а не для замораживания, которого хватит только для того, чтобы Россия перегруппировалась и повторно атаковала. Имеет значение происходящее после этого.