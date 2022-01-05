Мама Ангелинки просит помочь в лечении дочери

Ребенку нужна реабилитация, которая может лишить ее боли.

Ангелина Кальная родилась преждевременно на 31 неделе беременности, и к тому же врачам пришлось кесарить маму малышки, ведь она рождалась не одна, а с сестрой, однако та погибла еще в утробе.

Только Ангелинка оказалась в руках медиков, ее начали реанимировать, и со временем кроха научилась сама дышать. Когда ребенка выписали из больницы, началась борьба за ее дальнейшие навыки.

«Большую часть ее жизни проводим в больнице, она не ходит, не говорит, сама не сидит, но научилась сама держать голову, очень любит слушать музыку музыкальные игрушки», — рассказывает мама ребенка.

У нее сильная спастика, которая вызывает сильные боли, поэтому такую ситуацию нужно исправлять. Родители обратились к профессиональным реабилиатологам и верят, что те им помогут. Но оплатить нужно более 20 000 гривен, которые непосильны для семьи.

«Я сама поехать не смогу, очень далеко и трудно самой, нужно ехать с мужем, проживание и билеты сами мы тоже не сможем оплатить, поэтому и просим помощи у всех людей, кто может нам помочь. Помогите попасть на первую в жизни реабилитацию», — просит мама Ангелины.

Реквизиты для помощи

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