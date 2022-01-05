Мама Ангелінки просить допомогти в лікуванні доньки

Дитині потрібна реабілітація, яка може позбавити її болю.

Ангеліна Кальна народилася передчасно на 31 тижні вагітності, і до того ж лікарям довелося "кесарити" маму малечі, бо вона народжувалася не одна, а з сестричкою, проте та загинула ще в утробі.

Щойно Ангелінка опинилась в руках медиків, її почали реанімувати, і з часом крихітка навчилась сама дихати. Коли дитину виписали із лікарні, почалася боротьба за її подальші навики.

«Більшу частину її життя проводимо в лікарні, вона не ходить, не розмовляє, сама не сидить, але навчилася сама тримати голову, дуже любить слухати музику музичні іграшки», - розповідає мама дитини.

У дитини сильна спастика, яка спричиняє сильні болі, тож таку ситуацію потрібно виправляти. Батьки звернулись до професійних реабіліатологів і вірять, що ті їм допоможуть. Але сплатити потрібно понад 20 тисяч гривень, які непосильні для родини.

«Я сама поїхати не зможу, дуже далеко і важко самій, потрібно їхати з чоловіком, проживання і квитки самі ми теж не зможемо сплатити, тому і просимо допомоги в усі людей, хто може нам допомогти. Допоможіть потрапити на першу в житті реабілітацію», - просить мама Ангеліни.

Реквізити для допомоги

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