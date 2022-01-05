Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4,5 тисячі.
В Україні станом на ранок 5 січня 2022 року зафіксовано 4 571 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 273 людини, 8 439 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 366 осіб, а 102 478 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 682 659 осіб;
- одужало – 3 491 793 особи;
- летальних випадків – 96 709;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- У Франції зафіксували новий максимум COVID-хворих: яка ситуація в країні
- На новорічні свята у "Борисполі" виявили майже два десятки фальшивих COVID-сертифікатів
- У Бразилії зафіксували перші випадки одночасного зараження грипом і коронавірусом: що відомо