Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 5 січня 2022 року зафіксовано 4 571 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 273 людини, 8 439 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 366 осіб, а 102 478 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 682 659 осіб;

одужало – 3 491 793 особи;

летальних випадків – 96 709;

проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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