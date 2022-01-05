Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 января

За последние сутки количество больных возросло более чем на 4,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 5 января 2022 года зафиксировано 4 571 новый случай коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 273 человека, 8 439 пациентов выздоровело.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 366 человек, а 102 478 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 682 659 человек;

выздоровело – 3 491 793 человека;

летальных исходов – 96 709;

проведено ПЦР-тестов – 16 865 938.

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили первую дозу – 14 748 322 человека, получили две дозы – 13 835 698 человек, получили дополнительную дозу – 4 756 человек, бустерную дозу – 7 556 человек. Всего проведено 28 596 332 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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