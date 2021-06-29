На помощь в лечении надеется Артур

Молодой человек преодолевает рецидив хондросаркомы.

После операции Артур Гашинский чувствует себя значительно лучше, но лечение должно продолжаться, для этого нужны средства, которых в семье не хватает, поэтому 24-летний юноша решился рассказать свою историю, чтобы неравнодушные люди могли ему помочь собрать нужную сумму на лечение.

Юноше приходится преодолевать мезенхимальную хондросаркому крестца (злокачественная опухоль на кости), впервые обнаружили в 2018 году, потом был год лечения и ремиссия, но в начале 2021 болезнь вернулась.

«Сейчас мое состояние относительно стабильное, мне не смогли удалить всю опухоль полностью и она продолжает сдавливать нервные корешки, поэтому меня беспокоит правая стопа (немота, ощущение тяжести, проблемы с движением), до операции боли были невыносимые, я не мог спать и лежать в одном положении более 5 минут. Сейчас я продолжаю периодически принимать обезболивающие, но это происходит куда реже, чем до операции», — рассказывает Артур.

Далее врачи рекомендовали лучевую терапию, химиотерапию, ведь болезнь может дать метастазы и тогда шансы на выздоровление будут таять с каждым днем. «Опасность заключается еще и в том, что у меня она расположена в области позвонков S1-S2 там проходит "конский хвост" это сплетение нервных окончаний, которые отвечают за органы малого таза и чувствительность стоп, бедер, икр. Из-за такого расположения провести радикальное удаление опухоли крайне сложно, это калечит, поэтому нужно надеется на лучевую и химиотерапии», — добавляет Артур.

У молодого человека уже позади 35 сеансов лучевой терапии и один курс химиотерапии, результаты радуют врачей и самого больного — ведь остатки опухоли не увеличиваются. «Прогнозы делать трудно, поскольку опухоль очень редкая. Как мне сказали в Национальном институте рака, пациент с таким диагнозом бывает раз в 10-20 лет», — рассказывает парень.

Но врачи уверены, преодолеть болезнь можно при условии непрерывного лечения, на это нужны средства. «Лечусь уже 3,5 года и за это время потратили очень много денег. Мне 24 года я закончил учебу прошлым летом, безработный. Отец помогает как может, мама умерла от рака в 2016 году и финансовые затраты в основном только на нем. На дальнейшую химиотерапию и расходы, связанные с сопутствующими процедурами (МРТ, КТ, реабилитация, медикаменты и т.д.). нужную еще как минимум 100 000», — рассказывает Артур.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 4441 1144 5042 2637 Гашинский Артур Михайлович

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