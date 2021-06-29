В Греции археологи нашли самое старое вино в Европе

Ученые говорят, что находка очень важна для европейской предыстории.

Археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции, обнаружили свидетельства существования вина, датированного 4300 годом до нашей эры.

Как сообщает ancient-origins.net, это старые известные следы вина в Европе — они на несколько сотен лет старше, чем следы вина из Сицилии.

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Поселение Дикили Таш расположено недалеко от древнего города Филиппы, оно было заселено 6500 до нашей эры. Это место представляет собой массивный холм земли, созданный людьми, который возвышается примерно на 15 метров над нынешним уровнем земли на площади в 11 акров, результат тысячелетий человеческого строительства на одном и том же месте. Археологические отложения протягиваются ниже нынешней поверхности земли, в целом на 17 метров.

Дикили Таш был известен как место неолита более века, но только во время недавних раскопок на этом месте были обнаружены низкие уровни (ранний и средний неолит). На данный момент мало что известно о людях, которые жили в Дикили Таш в эти периоды, поэтому последнее открытие дает некоторое представление о этих древних людей, хотя социальные изменения, на которые могло повлиять потребления алкоголя, является предметом споров.

Одним из примеров свидетельств употребления вина в Дикили Таш является наличие тысяч виноградных косточек и виноградных выжимок на остатках всего лишь одного дома на этом участке.

По словам ученых, "новое вино готовилось в большом сосуде внутри дома, в то время как сок вместе с выжимками ферментированный".

Но затем примерно в 4300 до н.э. вспыхнул пожар, разрушивший дом, но сохранил археоботанические остатки более 6000 лет.

"Находка очень важна для европейской предыстории, так как на данный момент она является старейшим показателем винофикации в Европе", — сказала Димитрий Маламиду, соруководитель раскопок.

Напомним, израильские ученые идентифицировали неизвестный ранее вид древнего человека, который жил рядом с Homo Sapiens более 100 тысяч лет назад.

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