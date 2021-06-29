Италия ослабила карантин: могут ли в страну въехать украинцы

Вся территория Италии оказалась в "белой" зоне.

Италия без масочного режима: 28 июня в стране сняли ряд карантинных ограничений. Отменили обязательное ношение защитных средств на улице и комендантский час. Кроме того, все регионы перевели в так называемую "белую" зону.

Что разрешено в Италии и смогут ли въехать в страну украинцы, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 29 июня.

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В течение почти восьми месяцев итальянцы очень ответственно придерживались масочного режима после того, как в октябре его сделали обязательным. К помещениям, то правила не меняются: в кафе, ресторанах, аптеках, супермаркетах или любой лавке маска обязательна. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сделал заявление: "За последние недели ситуация значительно улучшилась, но мы не можем считать битву завершенной".

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Кроме того, вся территория Италии оказалась в "белой" зоне. Это означает, что все открыто, все работает, комендантский час также отменена. В страну наконец приехали туристы из Германии, Франции, Нидерландов.

Впрочем, для украинских туристов (даже вакцинированных) Италия остается закрытой. Украина до сих пор в списке стран "Е". Исключение — это поездки по делам работы или, например, на операцию. Также въехать в страну могут родные итальянских резидентов, а также люди, которые могут подтвердить длительные отношения с гражданином или гражданкой Италии.

Корреспондент Кристина Суворина.

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