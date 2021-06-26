ВОЗ снова просит богатые страны поделиться вакцинами против COVID-19 с бедными

ВОЗ снова просит богатые страны поделиться вакцинами против COVID-19 с бедными

И добавляют — штамм "Дельта", который активно кочует по миру, поражает преимущественно невакцинированное население.

Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител. О таком заявляют в представительстве Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ — и снова просят богатые страны поделиться вакцинами с бедными.

Об этом 26 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В Индии, где впервые зафиксировали "Дельту" до сих пор один из самых высоких показателей заражений в мире — громкий скандал. Около двум с половиной тысячам людей там сделали прививки поддельной вакциной. На деле же им кололи обычный физраствор или антибиотики. Из-за а этого инцидента уже задержали 10-ть человек.

Новости мира: в Индии разгорелся скандал вокруг поддельной вакцинации 2,5 тысячи человек

Между тем полным ходом идет вакцинация от коронавируса и в Украине. За прошедшие сутки у нас сделали рекордное количество прививок — это аж 97-м тысяч 130-ть человек. В целом по одной дозе получили более миллиона 870 тысяч украинцев, а полностью вакцинированных у нас более 550-т тысяч.

Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии в прошлом году. Именно его называют причиной рекордного темпа распространения болезни и показателей смертности.

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