В Греції археологи знайшли найстаріше вино

Учені кажуть, що знахідка дуже важлива для європейської передісторії.

Археологи, які проводять розкопки в доісторичному поселенні Дікілі Таш в північній Греції, виявили свідоцтва існування вина, датованого 4300 роком до нашої ери.

Як повідомляє ancient-origins.net, це найстаріші відомі сліди вина в Європі - вони на кілька сотень років старше, ніж сліди вина з Сицилії.

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Поселення Дікілі Таш розташоване недалеко від стародавнього міста Філіппи, воно було заселене від 6500 року до нашої ери. Це місце являє собою масивний пагорб землі, створений людьми, який височить приблизно на 15 метрів над нинішнім рівнем землі на площі в 11 акрів, результат тисячоліть людського будівництва на одному і тому ж місці. Археологічні відкладення простягаються нижче за нинішню поверхні землі, загалом на 17 метрів.

Дікілі Таш був відомий як важливе місце неоліту понад століття, але тільки під час недавніх розкопок на цьому місці були виявлені найнижчі рівні (ранній і середній неоліт). На цей момент мало що відомо про людей, які жили в Дікілі Таш в ці періоди, тому останнє відкриття дає певне уявлення про цих древніх людей, хоча соціальні зміни, на які могло вплинути споживання алкоголю, є предметом суперечок.

Одним із прикладів свідчень вживання вина в Дікілі Таш є наявність тисяч виноградних кісточок і виноградних вичавок на залишках всього лише одного будинку на цій ділянці.

За словами вчених, "нове вино готувалося у великій посудині всередині будинку, в той час як сік разом із вичавками ферментований".

Але потім приблизно в 4300 до н.е. спалахнула пожежа, що зруйнувала будинок, але зберегла археоботанічні рештки більше 6000 років.

"Знахідка дуже важлива для європейської передісторії, тому що наразі вона є найстарішим показником винофикації в Європі", - сказала Димітра Маламіду, співкерівниця розкопок.

Нагадаємо, ізраїльські вчені ідентифікували невідомий раніше вид стародавньої людини, який мешкав поряд із Homo Sapiens понад 100 тисяч років тому.

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