Археологи виявили раніше невідомий тип стародавньої людини

Учені назвали новий вид Homo Nesher Ramla.

Ізраїльські вчені ідентифікували невідомий раніше вид стародавньої людини, який мешкав поряд із Homo Sapiens понад 100 тисяч років тому.

Як пише журнал Science, археологи назвали новий вид Homo Nesher Ramla на честь кар'єра для видобування вапняку, де знайшли кістки. Останки були викопані на глибині близько 8 метрів під землею на території Нешер Рамла під відкритим небом.

Археологи вважають, що його представники жили по сусідству з розумною людиною і схрещувалися. Nesher Ramla Homo, як кажуть учені, були прямими предками неандертальців. На контакти з Homo sapiens вказує багато факторів, включаючи схожість способів обробки камʼяних знарядь.

Археологи знайшли частину щелепи, яку вони зібрали з 17 фрагментів, частину черепа і зуб. Поруч знайшли кремнієві камʼяні знаряддя і кістки тварин.

Ученим ще потрібно провести низку тривалих аналізів і досліджень, щоб підтвердити всі гіпотези.

Поки впевнено можна сказати лише одне - знайдені рештки не належать відомим видам древніх людей.

Раніше повідомлялось, що знайшли рештки гігантського носорога, який жив близько 26,5 мільйонів років тому на територіях сучасного Казахстану, Китаю, Монголії та Пакистану.

Британські вчені знайшли загадкові форми життя у воді під Антарктидою

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання