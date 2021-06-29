На допомогу в лікуванні сподівається Артур

Молодий чоловік долає рецидив хондросаркоми.

Після операції Артур Гашинський почувається значно краще, але лікування має тривати, для цього потрібні кошти, яких у родині не вистачає, тому 24-річний юнак наважився розповісти свою історію, щоб небайдужі люди могли йому допомогти зібрати потрібну суму на лікування.

Юнаку доводиться долати мезенхимальну хондросаркому крижів (злоякісна пухлина на кістці), яку вперше виявили у 2018 році, далі був рік лікування і ремісія, але на початку 2021 року хвороба повернулась.

«Зараз мій стан відносно стабільний, мені не змогли видалити всю пухлину повністю і вона продовжує здавлювати нервові корінці, через це мене турбує права стопа (німота, відчуття тяжкості, проблеми з рухом), до операції болі були нестерпні, я не міг спати і лежати в одному положенні більше 5 хвилин. Зараз я продовжую періодично приймати знеболювальні, але це відбувається куди рідше, ніж до операції», - розповідає Артур.

Далі лікарі рекомендували променеву терапію, хіміотерапію, адже хвороба може дати метастази і тоді шанси на одужання будуть танути з кожним днем. «Небезпека полягає ще й в тому, що у мене вона розташована в зоні хребців S1-S2 там проходить "кінський хвіст" це сплетіння нервових закінчень, які відповідають за органи малого тазу і чутливість стоп, стегон, литок. Через таке розташування провести радикальне видалення пухлини вкрай складно, це калічить, тому потрібно сподівається на променеву і хіміотерапію», - додає Артур.

У молодого чоловіка вже позаду 35 сеансів променевої терапії і один курс хіміотерапії, результати тішать лікарів і самого хворого - адже залишки пухлини не збільшуються. «Прогнози робити важко, оскільки пухлина дуже рідкісна. Як мені сказали в Національному інституті раку, пацієнт з таким діагнозом буває раз на 10-20 років», - розповідає хлопець.

Та лікарі певні, подолати хворобу можна за умови безперервного лікування, на це потрібні кошти. «Лікуюсь вже 3,5 року і за цей час витратили дуже багато грошей. Мені 24 роки я закінчив навчання минулого літа, безробітний. Батько допомагає як може, мама померла від раку в 2016 році і фінансові витрати в основному тільки на ньому. На подальшу хіміотерапію і витрати пов'язані з супутніми процедурами (МРТ, КТ, реабілітація, медикаменти і т.д.). потрібно ще щонайменше 100 тисяч», - розповідає Артур.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 4441 1144 5042 2637 Гашинський Артур Михайлович

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